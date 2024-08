De Marchand à Dupont, Toulouse, une "ville en or" olympique

Léon Marchand, mais pas que: derrière le nageur aux cinq médailles ou le rugbyman Antoine Dupont, porte-drapeau de la cérémonie de clôture, Toulouse a largement rayonné aux JO-2024, le reflet de la culture sportive d'une "ville en or".

"Je ne sais pas, je pense que c'est le Sud, le soleil...", a-t-il répondu. "Franchement, on est une ville en or, il y a beaucoup de talents. Et de voir tous ces sportifs toulousains faire de très grosses performances à l'échelle mondiale, pour moi, c'est énorme".

MOHD RASFAN

A en croire son pote Sofiane Oumiha, médaillé d'argent, comme lui, chez les moins de 63,5 kg, il n'y a "pas de miracle" à chercher dans l'eau de la Garonne ou derrière les murs de briques de la Ville rose.

"C'est le talent et le travail", estime le Toulousain de 29 ans, qui a ouvert son propre club dans le quartier populaire de Papus. "Quand les deux sont bien combinés, ça donne des résultats".