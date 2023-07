Des milliers de "deux-chevaux" du monde entier réunies en Suisse

"On est dans un cadre fantastique, féerique, en pleine montage, sur le Jura suisse", se réjouit Anick Feuvrel-Javel, 58 ans, de Bretagne.

Proposée pendant dix ans en une seule couleur, le gris, la 2CV remporte rapidement un succès tel que les délais de livraison s'allongent considérablement dans les années 50. Tout en gardant la même silhouette, la 2CV gagne en puissance et en couleur dans les années 70 et 80, avec des séries limitées comme les Charleston ou Dolly, sans oublier la 007, tirée d'une apparition dans un film de James Bond en 1981.

- "Pas être pressés" -

Le 4 juin, un exemplaire en bois, unique au monde, a été adjugée à 210.000 euros (frais compris), un record, lors d'une vente aux enchères à Montbazon, près de Tours.

"C'est emblématique de la France. Elle a un design parfait. Mais elle est si simple, si facile à entretenir", déclare un amateur britannique de la "deuche", Matt Damper, qui participe au rassemblement avec son fils.

"C'est un mode de vie, ce n'est pas seulement une voiture", dit-il.

Le rassemblement dans le Jura suisse est organisé en pleine nature.

"On ne voit pas beaucoup de 2CV sur les routes, mais quand on en voit beaucoup au même endroit, c'est sympa, ça rend heureux. Et c'est assez chouette d'en faire partie, de soutenir ce mouvement", confie Gabriel Lindstrom, 30 ans, un agent immobilier suédois.

Une quinzaine de foodtrucks et une tente fondue offrent de quoi se sustenter aux visiteurs, tandis qu'une tour d'observation permet d'admirer la quantité impressionnante de 2CV présente.

"Quand on vient dans ce genre de concentration, les gens sont plutôt cool, plutôt zen. On vient pour s'amuser", relève Laurent Habran, 47 ans, venu de Belgique.

"Déjà pour venir en 2-chevaux faut pas être pressés, parce que ça va quand même pas très vite", comment-t-il. "On vient voir des choses, rencontrer des gens, chercher des pièces un petit peu, des bricoles, et prendre du bon temps et voir un pays qu'on connaît pas d'une autre manière aussi".