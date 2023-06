Des monuments belges pourront désormais être visités de façon immersive avec Google Maps

Des monuments belges tels que le Beffroi de Bruges ou l'Atomium pourront désormais être visités de façon immersive grâce à Google Maps et sa fonctionnalité "Immersive View", qui permet de découvrir une vue en trois dimensions du monde réel au travers d'un écran.

Depuis son lancement en février 2023, l'outil était déjà disponible sur Androïd pour plusieurs villes, telles que Tokyo ou San Francisco. Plus de 500 nouveaux bâtiments y ont été ajoutés mercredi, dont plusieurs situés en Belgique. Il sera désormais également possible d'utiliser cette fonctionnalité avec le système d'exploitation iOS.

En fusionnant des milliards de photos issues de Street View (une autre fonctionnalité de Google offrant un panorama à 360 degrés de lieux situés sur la voie publique) et des prises de vue aériennes à l'aide de l'intelligence artificielle, l'outil est en mesure de créer une image multidimensionnelle des monuments les plus populaires au monde, pour donner l'impression de se trouver sur place. La plateforme superpose également des informations utiles à ces images en 3D, comme la météo et le niveau de fréquentation du lieu.