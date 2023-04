Dette: Fitch abaisse la note de la France d'un cran à "AA-"

L'agence de notation Fitch Ratings a abaissé vendredi d'un cran la note de la France à "AA-", invoquant notamment les tensions sociales récentes qui pèseront sur la capacité à réduire le déficit et la dette.

"L'impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) constituent un risque pour le programme de réformes de Macron et pourraient créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste ou d'un renversement des réformes précédentes", écrit l'agence de notation dans un communiqué.

Le gouvernement a eu recours à l'article 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites, se passant d'un vote au Parlement, ce qui a entraîné un net durcissement de la contestation sociale.