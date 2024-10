"On doit supporter ce vomi et faire comme s'il n'existait pas": une actrice raconte les tournages avec Gérard Depardieu

Anouk Grinberg est une actrice née à Uccle, vue dans "L'Innocent" (2022), "Mon homme" (1996) ou encore "Merci la vie" (1991). Cette dernière a pris la parole à l'occasion du procès de Gérard Depardieu. "Il a un peu de respect pour les actrices un peu connues, donc moi il ne m'a pas touchée, mais par contre il m'a parlé de ma moule, de ma chatte, qu'il voulait me sucer, et il le disait à tout le monde", lâche-t-elle. "C'est toute la journée comme ça, toute la journée, c'est-à-dire que, nous, on est là pour travailler et on doit supporter ce vomi et faire comme s'il n'existait pas."

Remontée, Anouk Grinberg dénonce "l'omerta du milieu", "dans une forme de déni de la laideur". La comédienne affirme avoir constaté pendant des années "des équipes de tournage qui voient, qui entendent" les propos et les actes de Gérard Depardieu sans personne "ne dise rien". "Ça se passe au vu et au su de tout le monde (...), ça suffit!"