Effondrement d'un immeuble à Paris: une femme toujours portée disparue

Les secours continuaient de s'activer vendredi rue Saint-Jacques à Paris pour retrouver une personne portée disparue dans les décombres d'un immeuble détruit mercredi par une très forte explosion d'origine indéterminée qui a fait six blessés graves.

Les faits se sont produits mercredi peu avant 17H00 (15H00 GMT) dans cette artère du centre de la capitale. Une explosion suivie d'un incendie a provoqué l'effondrement d'un pavillon du XVIIe siècle, classé monument historique, qui bordait la cour d'honneur de l'ancienne abbaye du Val-de-Grâce et abritait une école de mode privée, la Paris American Academy.

Vendredi matin, les ouvriers faisaient tomber les vitrines fragilisées dans la rue et renforçaient la structure attenante avant de déblayer pour ne pas que tout s'écroule d'un coup, expliquaient des policiers à des passants.

Le dernier bilan provisoire de l'explosion et de la destruction de l'immeuble, communiqué jeudi matin, faisait état de "six victimes en urgence absolue", dont trois grands brûlés, et "toujours une cinquantaine de victimes au total".

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité. Les "premiers éléments (...) nous conduisent à confirmer que cette explosion est partie de l'immeuble", a déclaré la procureure de la République Laure Beccuau.

La police judiciaire parisienne a été saisie des investigations.