Elisabeth Borne lance les hostilités pour la direction de Renaissance

"Avec cette Assemblée, personne ne va appliquer son programme. Cette instabilité politique redonne un rôle différent aux partis politiques: on a besoin qu'ils redonnent de l'espoir aux Français, qu'ils élaborent une vision, un projet pour le pays. Je veux mettre mon expérience au service de ce travail, avec humilité et beaucoup de collégialité", a-t-elle expliqué.

Quid du Premier ministre démissionnaire, à qui l'on prête également l'intention de briguer le secrétariat général du parti ? "Gabriel Attal est président de notre groupe à l'Assemblée nationale et c'est très important, car on a besoin de son énergie et de son talent. Il l'a dit lui-même, son objectif c'est le groupe. Je pense donc qu'il souhaite continuer à le diriger, plutôt que de devenir secrétaire général du parti, ce qui l'amènerait à quitter le groupe", a répondu Mme Borne.

Les deux fonctions sont donc incompatibles ? "Traditionnellement, il n'est pas d'usage d'être président de groupe en même temps que l'on dirige le parti", a-t-elle insisté.