Émeutes: Paris pas inquiète pour la sécurité des JO

La secrétaire d'Etat française chargée du développement et des partenariats internationaux s'est dit confiante dans le succès de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris malgré les émeutes récentes qui ont suscité des interrogations sur la sécurité autour de ce grand événement sportif.

"Je ne suis pas inquiète", a déclaré Chrysoula Zacharopoulou sur la chaîne France 24 en anglais. "La France a l'habitude d'organiser de grands événements et je peux vous assurer que toute l'équipe d'organisation travaille à la meilleure organisation (possible) et à garantir" la sécurité des participants, a-t-elle ajouté.

La France a connu plusieurs jours d'émeutes et de violences urbaines après la mort le 27 juin d'un jeune de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier.