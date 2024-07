En Colombie, une réforme des retraites en faveur des personnes âgées sans ressources

Les cartons, bouteilles, canettes et récipients en verre attachés à un chariot métallique aux roues branlantes récupérés dans les rues de Las Cruces, l'un des quartiers les plus anciens mais aussi les plus malfamés de la capitale, permettront à Miriam Calderon de payer le loyer de la maison qu'elle partage avec son mari malade, Francisco, âgé de 85 ans.

Une augmentation modeste et un revenu encore loin du salaire minimum (250 dollars), mais qui place les personnes âgées sans droit à la retraite au-dessus du seuil d'extrême pauvreté en Colombie. Avec l'un des taux de travail informel les plus élevés d'Amérique latine (56%), l'extrême pauvreté touche 37% de la population.

Cette augmentation mensuelle de 30 à 55 dollars est la première réforme sociale d'envergure obtenue mi-juillet au Parlement par Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie: "Un premier grand changement historique et en faveur du peuple", selon lui.

- "Une bénédiction" -

Francisco, ex-maçon aujourd'hui handicapé par une thrombose, a été l'un des premiers à en bénéficier. "J'ai cru que j'allais pleurer (...) cette augmentation est une bénédiction", confie sa femme Miriam.

Dans un an, l'allocation sera étendue aux femmes de plus de 57 ans et aux hommes de plus de 62 ans. A moins que l'opposition de droite ne parvienne à faire annuler la loi par la Cour constitutionnelle. "Pourquoi vont-ils nous refuser ce pour quoi nous avons travaillé (...). A mon âge, je ne devrais pas avoir à ramasser les ordures", s'énerve Mme Calderon.