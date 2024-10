Enlèvement de Santiago, un bébé prématuré, en France: trois personnes, dont un mineur, mises en examen

L'homme et le mineur sont quant à eux mis en examen pour "enlèvement et séquestration d’un mineur de 15 ans en bande organisée et de complicité de mauvais traitements et privations infligés à un mineur de 15 ans", précise nos confrères.

Selon BFMTV, il s'agit du petit frère du père du nouveau-né. Il a été placé en détention provisoire. L'adulte a été incarcéré provisoirement "dans l’attente du débat contradictoire sur la mesure de sûreté qui interviendra le lundi 28 octobre". Le parquet avait requis le placement en détention provisoire de ces trois personnes.

Elles "ont reconnu avoir accompagné le couple et le nourrisson dans leur fuite en Belgique, avant de revenir dans la nuit", avait indiqué jeudi en conférence de presse le procureur de Bobigny.