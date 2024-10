"Il ne faut pas détruire ta vie": la grand-mère de Santiago lance un appel désespéré aux parents

Trois jours après l'enlèvement de Santiago par ses parents, toujours introuvables et qui ont fui en Belgique, les enquêteurs français et belges sont extrêmement "préoccupés" par la santé de ce nourrisson prématuré.

"La priorité numéro un (...) a été et reste de retrouver Santiago pour s'assurer qu'il aille bien", a déclaré le procureur de Seine-Saint-Denis Eric Mathais jeudi soir lors d'une conférence de presse. "S'ils m'entendent, ils doivent, pour le bien de leur bébé, le conduire immédiatement à l'hôpital le plus proche", a appelé le magistrat, ajoutant que l'espoir n'était "jamais perdu" et qu'il était possible "qu'on le retrouve vivant".

Tu vas le regretter ma sœur

Jeudi soir, la grand-mère maternelle de Santiago a également lancé un appel au 20h de TF1 aux parents pour qu'ils rendent le nouveau-né avant qu'il ne soit trop tard. "Ecoute maman et ramène l’enfant à l’hôpital. Il ne faut pas détruire ta vie parce que le bébé est né prématuré et il faut qu’il soit hospitalisé pour sa santé", lance la grand-mère.

L'oncle de Santiago a également supplié sa soeur de rendre le bébé."Tu vas le regretter ma sœur, toute ta vie tu vas le regretter et ce n’est pas bien ce que tu es en train de faire, tu vas tout perdre après". Le jeune homme se dit inquiet pour elle et son enfant. "Je suis inquiet pour mon neveu et pour ma sœur parce qu’on n’a pas de nouvelles. On ne sait pas ce qu’elle fait, si le bébé va bien, si elle va bien, si elle a ce qu’il faut à portée de main pour cet enfant", craint-il.