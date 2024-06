Européennes: les agriculteurs espagnols et français bloquent la frontière

Des agriculteurs français et espagnols s'apprêtent à bloquer, lundi, les points de passage transfrontaliers le long des Pyrénées, dans la dernière ligne droite avant les élections européennes, pour "peser" sur le scrutin et réclamer notamment une énergie moins chère.

Huit points de passage entre l'Espagne et la France doivent ainsi être bloqués, du Pays basque à l'ouest, jusqu'à la Catalogne à l'est, à partir de 10H00 et pour des durées variables mais qui ne devraient pas dépasser 24 heures.

D'importantes perturbations sont à prévoir sur les axes routiers transfrontaliers et alentours.