Fin de vie: 109 personnalités appellent à une évolution de la loi

"Chaque année, des Françaises et des Français, atteints de maladies graves et incurables, sont confrontés à des souffrances physiques et morales que les traitements ne parviennent plus à soulager. Ils demandent à leur médecin de les aider à mourir et se heurtent à un refus, condamnés à subir une fin de vie longue et douloureuse, en contradiction avec leur volonté libre et réfléchie", écrivent-ils.

Chaque année, des Françaises et des Français "partent à l'étranger pour pouvoir y mourir".

Ces femmes et ces hommes "ne sont pas seuls. Nous sommes leurs conjoints, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs familles, leurs amis", poursuivent-il, estimant que "la loi française, qui interdit l'aide active à mourir, est injuste".