France: 2.000 soldats et policiers étrangers aideront à sécuriser les JO de Paris

Environ 2.000 soldats et policiers étrangers seront déployés en renfort pour sécuriser les JO à Paris cet été, alors que la France est en alerte maximale face à la menace d'attentats, a annoncé vendredi le ministre français des Armées.

La Pologne a annoncé fin mars qu'elle enverrait des renforts militaire et policier, sans en préciser le nombre, dont des "chiens renifleurs" avec pour mission "des opérations de détection d'explosifs et de lutte contre le terrorisme".

Afin de sécuriser la cérémonie d'ouverture inédite sur la Seine le 26 juillet, près de 45.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en Ile-de-France.

Et tout au long des Jeux, d'après les derniers chiffres rendus publics, 18.000 militaires français interviendront, dont 3.000 aviateurs en plus des quelque 35.000 policiers et gendarmes mobilisés.