France: élèves et enseignants rendent hommage à la professeure tuée par un étudiant

Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, venu sur les lieux, a salué "l'exceptionnel dévouement" de cette enseignante de 52 ans du collège-lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin, qui "passait au moins 80-90% de son temps à faire son travail pour son école, même pendant les vacances", selon son compagnon interrogé par la chaîne BFMTV.

Le ministre observera la minute de silence à 15h00 au collège Combe de Savoie d'Albertville dans l'est de la France, où les vacances d'hiver sont terminées.

A la même heure, le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, qui a ouvert une enquête pour "assassinat", tiendra une conférence de presse.

L'auteur présumé de l'agression, âgé de 16 ans et "placé en garde à vue", "n'était pas connu des services de police, ni des services de justice", a-t-il précisé jeudi.

Selon une lycéenne présente mercredi dans la classe, prénommée Inès, l'auteur présumé "s'est approché" de la professeure "et lui a planté un grand couteau dans la poitrine, sans rien dire".

La matinée de jeudi doit également être "banalisée" dans l'établissement, a indiqué M. Ndiaye, qui a souligné que cet établissement privé catholique d'un peu plus de 1.100 élèves était jusqu'ici "calme" et "réputé pour son sérieux et pour la sérénité de son climat scolaire".

Ce drame a bouleversé la communauté éducative française, un peu plus de deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie le 16 octobre 2020 en région parisienne.