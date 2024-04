France: Macron lance dans les Alpes les célébrations du 80e anniversaire de la Libération

Le chef de l'État a donné le coup d'envoi de ces commémorations en marquant le 80e anniversaire des combats qui opposèrent l'armée allemande et la milice française aux résistants en mars 1944, sur le plateau des Glières, dans les Alpes.

Quelque 465 maquisards s'étaient regroupés de janvier à mars 1944 sur le plateau pour réceptionner des parachutages d'armes des Alliés, dans la perspective du débarquement de Provence (août 1944).

Fin mars, l'armée allemande et la milice française investirent les lieux. Les deux tiers des maquisards furent faits prisonniers et 124 tués lors des combats ou fusillés, neuf disparurent et 16 mourront en déportation.

"C'est bien là notre tragédie française: qu'il n'y ait pas eu d'un côté les Français et de l'autre les nazis (...) Des Français emprisonnèrent des Français, des Français assassinèrent des Français", a rappelé le chef de l'État.