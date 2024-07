Gambie: les députés adoptent un rapport en faveur de l'interdiction de l'excision

Les MGF incluent l'ablation partielle ou totale du clitoris (excision), ou plus largement des organes génitaux externes, ou tout autre blessure des organes génitaux. En dehors de la douleur et du traumatisme, elles peuvent avoir de graves conséquences: infections, saignements, et plus tard stérilité et complications en couches.

Les avocats de la levée de l'interdiction font valoir que l'excision est une pratique profondément enracinée dans les croyances traditionnelles, culturelles et religieuses de la majorité des Gambiens et qu'elle est soutenue par l'islam.

"La mutilation génitale féminine n'est pas islamique mais une coutume/croyance traditionnelle", a estimé au contraire la commission.