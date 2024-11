Habitués à prendre l’avion en France ? Ryanair menace d’arrêter de desservir dix aéroports chez nos voisins

Ryanair dessert actuellement 22 aéroports en France, dont deux proches de la région parisienne: Beauvais (Oise) et Vatry (Marne). Les aéroports régionaux concernés par la fin des opérations figureraient donc parmi les 20 autres. Ryanair n'en a cité aucun ce mercredi.

"Ryanair revoit actuellement ses programmes français et s'attend à réduire la capacité depuis et vers les aéroports régionaux français jusqu'à 50% à partir de janvier 2025 si le gouvernement français poursuit son projet à courte vue", a déclaré le directeur commercial du transporteur low-cost irlandais, Jason McGuinness, cité dans un communiqué.

La compagnie n'a pas non plus souhaité dire dans quelle proportion son offre totale en France serait réduite si elle mettait sa menace à exécution. Elle espère y transporter cette année 5,7 millions de personnes, soit une augmentation de 19% par rapport à 2023.

Recherche de fonds

A la recherche de fonds pour réduire un déficit budgétaire plus important que prévu, le gouvernement a inscrit dans son projet de loi de finances (PLF) 2025 un triplement de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) et une augmentation de la taxation des passagers de jets privés, pour un total d'un milliard d'euros.

"L'impact de l'augmentation des taxes sur les passagers sera le plus préjudiciable pour la France régionale, qui dépend de coûts d'accès compétitifs", a argumenté M. McGuinness, estimant que cet alourdissement "rendra de nombreuses routes depuis et vers la France régionale non viables".