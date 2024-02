"Je préfère le dialogue à la confrontation": Macron rencontre les agriculteurs au Salon de l'agriculture à Paris

Malgré les vives tensions à son arrivée, Emmanuel Macron a rencontré et débattu samedi matin avec des agriculteurs et des représentants des différentes organisations syndicales au Salon de la profession, en mettant en avant son envie de "dialogue".

Le chef de l'Etat veut tenter de calmer la colère qui s'est exprimée plus tôt dans la matinée au parc des expositions de la porte de Versailles et aussi parvenir à tenir un débat, après avoir annulé le grand échange, un temps espéré. Ce débat avait été abandonné après la colère suscitée chez les syndicats agricoles par l'invitation du collectif écologiste Les Soulèvements de la terre.

On est en train de faire toute la simplification

"Je veux bien parler à tout le monde, simplement, tout le monde siffle (...) on est là pour se causer", a lancé le chef de l'Etat, entouré de ses ministres Marc Fesneau et Agnès Pannier-Runacher.

"Je suis en train de vous dire que le boulot est fait sur le terrain, on a repris les copies, on est en train de faire toute la simplification", a-t-il déclaré devant des représentants de trois syndicats, FNSEA, Jeunes agriculteurs et Coordination rurale, notamment.