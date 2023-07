JO-2024: le breaking entre en jeu, le karaté et le baseball quittent la partie

Comme à chaque édition, le programme des Jeux olympiques évolue pour Paris-2024 avec l'arrivée d'un nouveau sport, le breaking, la confirmation de l'escalade, du skate et du surf, et le départ du karaté et du baseball.

Parmi les 28 sports pour 329 épreuves au total (soit 10 de moins qu'à Tokyo-2020), d'autres changements vont avoir lieu avec notamment l'arrivée d'un 35 km marche mixte, du slalom extrême en canoë et du kitefoil, dérivé du kitesurf.