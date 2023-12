La CJUE annule une décision de la Commission contre des accords fiscaux Engie - Luxembourg

La Commission avait jugé, en 2018, que le Grand-Duché avait accordé un "avantage sélectif" à Engie via des décisions fiscales anticipatives permettant, dans les faits, d'exonérer d'impôt une grande partie des bénéfices réalisés par les filiales luxembourgeoises du groupe français.

Le Luxembourg et Engie ont introduit des recours devant le Tribunal de l'UE, qui y ont échoué, puis se sont tournés vers la CJUE réunie en grande chambre. Cette dernière a suivi les arguments du Luxembourg et d'Engie et a annulé la décision de la Commission. L'enquête visait des rabais fiscaux accordés en 2008 et en 2010 pour un montant de 120 millions d'euros.