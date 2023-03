La commune d'Ixelles appose une plaque en hommage à l'auteure d'Ernest et Célestine

La commune d'Ixelles a apposé lundi une plaque commémorative en hommage à Monique Martin, connue sous le nom de Gabrielle Vincent comme auteure des aventures d'Ernest et Célestine, sur la place du Châtelain, où l'artiste a résidé. Une trentaine de personnes étaient présentes, a pu constater Belga sur place.

La plaque sera désormais visible au numéro 20 de la place, où l'artiste a vécu et dont l'immeuble aurait grandement inspiré l'appartement de ses deux protagonistes.

La peintre et illustratrice, née à Bruxelles en 1928 et décédée en 2000, a choisi d'opter pour un pseudo, étant donné qu'il était assez mal vu et peu valorisé d'illustrer des histoires pour enfants.

Les contes de la souris et de l'ours, publiés pour la première fois en 1981, connaissent aujourd'hui une renommée internationale. Deux films autour des deux personnages sont d'ailleurs sortis dans les salles obscures ces dernières années.

"Depuis quelques années, la commune d'Ixelles essaie de rendre hommage" s'est exprimé le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo), insistant notamment sur l'absence de femmes dans l'espace public, "très masculin et orienté vers certains métiers". Le bourgmestre a précisé qu'il était intéressant que plus d'artistes soient représentés dans l'espace public.