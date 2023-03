La CSC remet ses premiers Awards de la lutte contre le racisme et les discriminations

La CSC a remis mardi à Bruxelles ses "Awards" de la lutte contre le racisme et la discrimination au travail. Un peu moins de cent personnes issues de diverses délégations se sont rassemblées face au Parlement européen pour faire le bilan d'une année passée à lutter contre les discriminations et récompenser les initiatives les plus méritantes.

Il y a un an, le service Diversité de la CSC avait enjoint de nombreuses entreprises, institutions, organisations et écoles du Brabant wallon et de Bruxelles à lutter contre le racisme et les discriminations au travail. Durant une année entière, celles-ci se sont mobilisées pour informer et sensibiliser travailleuses, travailleurs et hiérarchie dans une campagne visant à donner "la 1ère impulsion" dans la lutte contre le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes.

Les actions mises en place par les délégations syndicales allaient de la signature de charte anti-discrimination à l'acquisition de droits comme le port du voile au travail. Elles ont notamment permis d'aborder des questions souvent passées sous silence dans le monde du travail et mettre en lumière les décalages entre le vécu des travailleurs et travailleuses et leur hiérarchie.