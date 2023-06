La France durcit son arsenal contre les feux de forêt avant un été à risques

Le texte renforce les obligations légales de débroussaillement pour les propriétaires de terrains proches de forêts, avec notamment des amendes accrues en cas de manquements, et consacre l'interdiction de fumer dans les bois ou forêts lors de "périodes à risque".

Le jet de mégot est explicitement inclus parmi les causes d'incendie involontaire punissables pénalement. Pour les cas les plus graves ayant entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, les sanctions pénales pourraient atteindre dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. Environ 90% des départs de feu sont d'origine humaine, a rappelé le gouvernement.

Le texte donne par ailleurs "une assise juridique" à la pratique des "coupes tactiques" des arbres, mises en oeuvre en France l'été dernier pour la première fois depuis 1949.

Les écologistes ont voté le texte "à contre-coeur", critiquant le "manque d'ambition" d'une loi qui se limite à des considérations budgétaires".