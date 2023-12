La saison 2024 des carnavals de la région de La Louvière s'ouvrira à Haine-Saint-Pierre

Les instances louviéroises ont présenté jeudi le programme des festivités carnavalesques 2024 dans la région de La Louvière. Les premières "soumonces" et répétitions auront lieu dès le 6 janvier à Haine-Saint-Pierre, où sera organisé le premier carnaval de la saison les 18, 19 et 20 février. Suivront les carnavals de Strépy-Bracquegnies (3, 4 et 5 mars), de La Louvière et de Houdeng (10, 11 et 12 mars), de Maurage (24, 25 et 26 mars), de Saint-Vaast et de Trivières (31 mars, 1er et 2 avril).