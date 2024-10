L'acteur Michel Blanc est décédé à l'âge de 72 ans

C'est la fin d'une époque. Michel Blanc est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 72 ans, a annoncé l'attaché de presse de ses principaux films, Laurent Renard, confirmant une information de Paris Match et d'autres médias français. L'acteur et réalisateur français a fait un malaise cardiaque dans la soirée et a été transporté dans un état sérieux dans un hôpital parisien, a précisé son entourage.

Pendant la nuit, avant l'annonce du décès, son ami de longue date, Gérard Jugnot, a publié en story Instagram une photo du comédien avec en légende: "Put*** Michel... Qu'est-ce que tu nous as fait..."