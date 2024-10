Plus de ticket de caisse systématique: peu à peu, les clients s'y font

Résultat: deux ans plus tard, aux caisses du 4e distributeur alimentaire français (derrière E.Leclerc, Carrefour et Intermarché), seul un client sur deux choisit aujourd'hui d'imprimer un ticket papier.

Mesure peu complexe et peu coûteuse à mettre en œuvre — le budget papier d'un supermarché est de l'ordre de quelques milliers d'euros par an —, elle est aussi plutôt bénéfique pour l'image des distributeurs.

Elle constate que les plus âgés sont plus attachés que les jeunes générations aux tickets imprimés.

C'est encore assez peu, mais "c'est en forte progression, de six points par rapport à l'année précédente", note le délégué général de Perifem, Franck Charton. "Et on voit qu'au travers de la carte fidélité, via des envois par courriel ou par SMS, les Français se mettent à la dématérialisation".

En outre, les inquiétudes soulevées au moment de l'entrée en vigueur de la mesure ont été globalement apaisées: l'impression est toujours possible et la dématérialisation peut même éviter aux étourdis d'égarer le bout de papier faisant garantie.

C'était la loi "anti-gaspillage et économie circulaire", votée en 2020, qui prévoyait la fin du ticket systématique pour réduire la production de déchets, en l'occurrence, l'impression de quelque 12,5 milliards de tickets de caisse édités chaque année en France — près de 400 par seconde, selon le ministère de l'Economie — et souvent jetés aussitôt par les consommateurs.

Mais l'entrée en vigueur de cette mesure avait été repoussée à deux reprises, de janvier à août 2023, pour cause de valse des prix dans les magasins.

Plusieurs associations de consommateurs, dont l'UFC-Que Choisir et Familles rurales, avaient rappelé que ce ticket était "un outil de gestion du budget familial" pour de nombreux ménages, qui permet de "vérifier l'exactitude du montant de la transaction".

Dans certains cas, un ticket reste imprimé systématiquement: au restaurant ou à l'hôtel; quand la garantie doit être rappelée sur le ticket (pour de l'électroménager ou de la téléphonie par exemple); pour les opérations annulées ou encore quand le ticket concerne une prestation de services (coiffeur, garagiste...) d'un montant supérieur à 25 euros.