La Croatie se décide à protéger ses cimetières juifs après des décennies de négligence

Une étoile de David posée sur l'une des arcades du plus grand cimetière de Zagreb indique aux visiteurs qu'ils accèdent à la parcelle juive. Mais dans ses allées, une bonne partie des défunts juifs n'y sont plus, remplacés par des tombes catholiques.

Or, avec la disparition presque complète de la population juive pendant la Seconde guerre mondiale, il n'y avait plus personne pour prendre soin des sépultures et payer leur entretien.

Plusieurs centaines de milliers de juifs, de Serbes, de roms et de Croates anti-fascistes ont été persécutés et exécutés par le régime pro-nazi croate, les oustachis, entre 1941 et 1945. Près de 80% des quelques 25.000 juifs ont été tués.

Ce qui a conduit à la négligence et parfois la destruction depuis la fin de la guerre d'environ 120 cimetières juifs à travers le pays, notamment de celui de Zagreb, Mirogoj, un des plus beaux parcs-cimetières d'Europe, connu pour son architecture monumentale du XIXe siècle.