L'activité de Getlink dopée au 1T par un câble électrique sous la Manche

Le groupe Getlink, exploitant du tunnel sous la Manche, a plus que doublé son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce notamment aux revenus tirés du nouveau câble électrique transmanche ElecLink, ses activités traditionnelles progressant de 21%, selon un communiqué publié jeudi.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'ancien groupe Eurotunnel a atteint 506,9 millions d'euros entre janvier et mars 2023 - dont 275,8 millions pour ses activités traditionnelles et 231,1 millions pour ElecLink -, contre 227,8 millions sur les trois premiers mois de 2022 (+123%) et 254,4 millions sur la période correspondante de 2019 avant la crise sanitaire.

Le trafic des navettes ferroviaires entre la France et l'Angleterre a augmenté de 31% pour le transport de voitures mais il a baissé de 14% pour les camions à cause, selon la direction, du ralentissement économique au Royaume-Uni, de la hausse des coûts de l'énergie et des mouvements sociaux.