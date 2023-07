Le CPAS de Charleroi développe une offre pour lutter contre la fracture numérique

Grâce à des subsides fédéraux et européens, le CPAS de Charleroi a développé une offre d'ateliers individuels et collectifs pour lutter contre la facture numérique, ont indiqué mercredi les responsables de l'institution.

La fracture numérique touche des personnes âgées, des personnes d'origine étrangère mais aussi des personnes plus jeunes en recherche d'emploi ou à la rue. Selon Philippe Van Cauwenberghe, le président du CPAS de Charleroi, elle a notamment pour conséquence de priver de certains de leurs droits une partie de ces publics.

Pour lutter contre ce phénomène, le CPAS a répondu à un appel à projets dans le cadre du projet "e-inclusion for Belgium", développé par le SPP-IS (Service public fédéral de programmation Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des grandes villes). Ce qui lui a permis de bénéficier d'un subside de 1,1 million d'euros entre 2022 et 2025.