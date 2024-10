Le Français Laurent Vinatier condamné à trois ans de prison en Russie

La justice russe a condamné lundi à trois ans de prison le Français Laurent Vinatier, collaborateur d'une ONG suisse, détenu depuis juin et accusé de ne pas s'être enregistré en tant qu'"agent de l'étranger".

Le tribunal a décidé de "déclarer M. Vinatier coupable" et de "le condamner à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans", a annoncé la juge Natalia Tcheprassova, à l'issue du procès, selon une journaliste de l'AFP présente dans la salle d'audience. La procureure avait requis plus tôt lundi trois ans et trois mois de prison ferme à l'encontre du Français.