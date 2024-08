Le Royaume-Uni veut augmenter les expulsions et lutter contre les passeurs

Le nouveau gouvernement britannique a détaillé mercredi de nouvelles mesures pour lutter contre l'immigration illégale, promettant notamment d'augmenter le nombre d'expulsions de migrants et de lutter contre les "gangs de passeurs".

"Nous prenons des mesures fortes et claires pour renforcer la sécurité à nos frontières et veiller à ce que les règles soient respectées et appliquées", déclare la ministre de l'Intérieur Yvette Cooper dans un communiqué.

La lutte contre l'immigration illégale a été un des sujets importants de la campagne électorale, après 14 ans de gouvernement conservateur.