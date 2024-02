Le salon de l'agriculture vire au chaos en France: 6 interpellations , 8 policiers blessés

Des centaines de manifestants ont forcé une grille et se sont affrontés samedi matin aux services d'ordre à l'intérieur du Salon de l'agriculture à Paris, où le président français Emmanuel Macron est venu rencontrer les syndicats, avec l'intention de déambuler ensuite dans les allées.

Le préfet de police de Paris, a fait état de six interpellations de manifestants samedi lors de la venue d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, ainsi que de huit blessés parmi les forces de l'ordre, dont deux "un peu plus sérieusement touchés". Lors d'un point de presse alors qu'Emmanuel Macron achevait sa visite du Salon, Laurent Nuñez a précisé que trois des personnes interpellées l'avaient été pour "violence sur personne dépositaire de l'autorité publique".

Le parquet de Paris avait relevé un peu plus tôt que ces personnes seraient convoquées ultérieurement par la justice. Laurent Nuñez, qui a remercié les forces de l'ordre pour "leur réactivité", a "déploré la violence dont ont fait preuve certains manifestants" à leur égard. Il a évalué entre "300 et 400" le nombre des manifestants les plus vindicatifs le matin.