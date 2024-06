Le secours en milieu périlleux, une spécialité qui fait rayonner la Lozère depuis 40 ans

"On n'est pas dans une jardinerie, là ! Le chef d'équipe, il faut qu'il lise le relief", peste le capitaine Guy Pourchot, 46 ans, dont 29 chez les pompiers et 11 à la tête du Centre national de formation secours en milieu périlleux et montagne (SMPM), héritier du Groupe de reconnaissance et intervention en milieu périlleux (GRIMP).

Malgré cette erreur d'appréciation, l'intransigeant capitaine n'intervient pas et laisse les apprentis tracter tant bien que mal la civière jusqu'au chemin surplombant la vallée. "Je ne veux que l'excellence", pour le bien-être des personnes secourues, plaide-t-il auprès de l'AFP.

"Il faut qu'ils se rendent compte par eux-même qu'ils auraient dû procéder différemment, placer la tyrolienne un peu à l'écart", explique Guy Pourchot en scrutant aux jumelles les détails du dispositif en place, afin de vérifier sa conformité avec les règles élaborées par ce centre, unique en France, qui fêtera en octobre son 40e anniversaire.