"Le souvenir que j'ai envie de garder…": Marc, bénévole aux JO de Paris, raconte ses meilleurs moments

"Moi, j'étais assistant à la famille olympique, raconte-t-il. Donc on s'occupait toute la journée de la logistique d'un membre du Comité international olympique. On l'accompagnait sur site. On pouvait bénéficier de voir plein d'infrastructures. J'ai eu la chance de m'occuper du représentant de la Barbade, un homme très délicat, et de sa famille. J'ai pu profiter de beaucoup d'endroits et c'était vraiment une expérience exceptionnelle".

Durant ces jeux, il a également pu accéder à des lieux auxquels tout le monde n'avait pas accès. Il garde donc plusieurs très bons souvenirs de cette expérience.

"Le souvenir que j'ai envie de garder, c'est tous les partages que j'ai fait avec certaines nationalités et cultures que je n'aurais jamais abordées ailleurs, explique encore Marc. Et franchement, c'était une ambiance extraordinaire et Paris et la France nous ont vraiment bien accueilli. Ça a été un réel plaisir. C'était mes premiers Jeux olympiques, mais c'était des sites formidables et on pouvait aller d'un endroit à un autre. J'ai pu profiter de Remco et ses arrivées deux fois aux Invalides. Pour tous les Belges présents, c'est un magnifique souvenir et une ambiance de feu".