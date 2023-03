Le week-end des 18 et 19 mars marquera le retour de l'Opération Arc-en-Ciel

L'opération annuelle "Arc-en-Ciel" de récolte de vivres non périssables reviendra ces 18 et 19 mars en Wallonie et à Bruxelles, annonce jeudi l'ASBL Arc-en-Ciel.

Cette action, qui en est à sa 69e édition, vise à récolter un maximum de denrées afin de permettre aux associations bénéficiaires (maisons d'accueil et d'hébergement, maisons de jeunes, écoles de devoirs, etc.) d'économiser sur leur budget nourriture et de pouvoir réinjecter cet argent dans les loisirs, vacances et séjours des enfants dont elles s'occupent.

Selon l'ASBL, 15.000 enfants et jeunes défavorisés peuvent ainsi profiter eux aussi de vacances et de loisirs. Chaque année, plus de 100 tonnes de denrées sont récoltées.

"Quand nous parlons de vivres non périssables", explique Sophie Vanderheyden, responsable de l'opération, "nous parlons de produits consommables dans les six mois, de préférence des goûters (biscuits, jus, gaufres, etc.). Nous manquons énormément de conserves (légumineuses, poissons, fruits, etc.) et d'aliments petits-déjeuners comme les céréales, les confitures, les pâtes à tartiner ou du lait de vache/végétal. Les vivres doivent être contenus dans leur emballage d'origine, fermé et indiquant une date de péremption. Nous acceptons aussi les produits d'hygiène neufs comme le savon, le shampoing, les crèmes solaires, etc."

Durant tout le week-end, des volontaires, notamment des jeunes issus de mouvements de jeunesses ou d'organisations locales, récolteront les denrées au sein des écoles, en rue ou encore dans les magasins.