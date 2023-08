Les Français "très prochainement" évacués du Niger, selon l'ambassade de France à Niamey

"Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation depuis Niamey", selon le message, qui précise qu'"elle aura lieu très prochainement et sur un laps de temps très court".

Le message aux Français indique que "cette opération d'évacuation (...) a fait l'objet d'une coordination avec les forces nigériennes".

Il précise aux ressortissants français que "la date, l'horaire exact et le lieu du point de rassemblement et de départ vous seront communiqués le plus rapidement possible" et qu'ils devront "rejoindre le point de rassemblement" par leurs "propres moyens".

Lundi, les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger et renversé le président élu Mohamed Bazoum, ont accusé la France de vouloir "intervenir militairement", ce que Paris a démenti.