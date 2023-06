Les militants du Setca réclament en congrès une réduction collective du temps de travail

Le congrès organisé ce vendredi à Bruxelles portait sur la charge de travail et faisait suite à une enquête menée en 2022 auprès de près de 5.000 personnes des différents secteurs du non-marchand. Trois axes d'action ont été définis sur base des réponses reçues : la durée du temps de travail, l'intensité durant les heures de travail, et les sollicitations de plus en plus fréquentes en dehors du temps de travail.

Les militants du Setca ont voté pour la réduction collective du temps de travail, avec maintien du salaire et embauche compensatoire, comme principale revendication du syndicat socialiste pour les quatre années à venir.