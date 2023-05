Les personnes séropositives vont pouvoir intégrer l'armée française

L'arrêté, sur proposition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, "sera publié dans les jours qui viendront" et s'appliquera à la "gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille, et l'ensemble des forces armées", a indiqué M. Lecornu à l'émission Les Quatre vérités.

"Avoir le VIH ne sera plus un critère de discrimination par principe", a-t-il souligné.