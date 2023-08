Les putschistes retirent les ambassadeurs du Niger de quatre pays

Les militaires auteurs d'un coup d'Etat au Niger ont annoncé jeudi soir mettre "fin" aux "fonctions" d'ambassadeurs du Niger en France, aux Etats-Unis, au Nigeria et au Togo, dans un communiqué lu à la télévision nationale, au moment où les pressions pour rétablir l'ordre constitutionnel se multiplient internationalement.

"Il est mis fin aux fonctions des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la république du Niger (...) auprès de la république française", du "Nigeria", auprès de "la république togolaise" et "auprès des Etats-Unis", a déclaré un des putschistes.

"La Cédéao étant impersonnelle, toute agression ou tentative d'agression contre l'Etat du Niger verra une riposte immédiate et sans préavis des Forces de défense et de sécurité nigériennes sur un de ses membres, à l'exception des pays amis suspendus", a déclaré un des putschistes, faisant allusion au Burkina Faso et au Mali.