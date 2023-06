Les services d'aide à la jeunesse en grève face au manque de places d'accueil

Le mouvement de grève dans ces SAJ et SPJ, dépendant directement de la Fédération Wallonie Bruxelles, a démarré lundi à Marche-en-Famenne et Neufchâteau et s'étale depuis lors sur l'ensemble du territoire francophone. Les services, chargés de répondre aux situations dans lesquelles des enfants se trouvent en difficulté ou en danger dans leur famille, font face à une charge de travail importante, des burn-outs et l'impossibilité de répondre à leur mission première.

"Certains enfants attendent des mois, des années, avant d'avoir une place dans une famille d'accueil. On n'a jamais connu une situation pareille", dénoncent Anne De Keyser et Angélique Semail, employées à la SAJ de Bruxelles. "Les enfants sont placés dans une institution d'urgence ou à l'hôpital, faute de place. Nous devons même parfois séparer des fratries, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Ce n'est pas humain."