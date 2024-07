LFI garde la commission des Finances à l'Assemblée, la gauche toujours loin de Matignon

L'Insoumis Eric Coquerel a été réélu samedi à la commission des Finances de l'Assemblée nationale mais le Nouveau Front populaire a été défait pour la quasi-totalité des autres présidences de commission, après avoir laissé échapper le perchoir, ce qui rend sa revendication de former un gouvernement de gauche de plus en plus incertaine.

Après une nouvelle matinée de tensions au Palais Bourbon, Eric Coquerel a battu l'élue de la Droite républicaine (ex-LR) Véronique Louwagie qui avait pourtant le soutien du bloc central aux termes d'un accord conclu entre les deux présidents de groupe Gabriel Attal et Laurent Wauquiez sur la répartition des postes clés.