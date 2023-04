Manifestation contre un projet d'autoroute sous haute surveillance en France

Les autorités françaises ont suivi de près ce nouveau rassemblement d'écologistes qui survient près d'un mois après une manifestation contre la création de méga réserves d'eau, dans un autre département de l'ouest de la France, et qui avait viré à l'affrontement entre forces de l'ordre et opposants. Trois personnes avaient été grièvement blessées et une vive polémique sur l'usage excessif de la force avait alors éclaté.

Dansant au rythme des percussions, parfois sous la pluie, environ 8.200 personnes selon les organisateurs, 4.500 selon la préfecture, ont marché tout l'après-midi sur des sentiers et à travers bois, suivant une partie du tracé de la future autoroute A69.