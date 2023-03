Menacé de procès pour viols, Tariq Ramadan conteste de nouveau des expertises

Le parquet général a requis le rejet des requêtes, selon des sources proches du dossier.

"Ce dossier, qui s'apparente de plus en plus à un fiasco judiciaire, ne repose plus que sur une expertise boiteuse et illégale réalisée notamment par un expert dont les précédents travaux ont été annulés pour abus de fonction", ont déclaré à l'AFP Mes Ouadie Elhamamouchi et Philippe Ohayon.

Le fait de renommer M. Zagury dans le collège d'experts constituait un "acte de défiance" vis-à-vis de la cour d'appel, ont-ils ajouté.

"Il est complètement farfelu qu'une accusation puisse porter uniquement sur une expertise dans laquelle le principal intéressé, à savoir Tariq Ramadan, n'a pas été entendu", ont-ils ajouté.

"La défense de Tariq Ramadan amène le dossier sur la question de l'impartialité du Dr Zagury sous prétexte qu'il aurait collaboré à une association d'orientation communautaire", Schibboleth-Actualité de Freud, qui aurait adopté des positions hostiles à l'islamologue, a déclaré Me Nathanaël Majster, avocat d'une des plaignantes.

"Faut-il demain scruter tous les engagements spirituels ou culturels des experts ? En réalité, ils essaient déjà d'amener le dossier sur lequel ils sont en grande fragilité sur le terrain des affrontements communautaires", a-t-il ajouté.

"Plutôt que d'accuser la défense de Tariq Ramadan d'être déloyale, il eût été plus simple de répondre à des questions de droit", ont rétorqué les avocats de M. Ramadan.

Dans ce dossier emblématique de l'ère #MeToo, M. Ramadan, 60 ans, a d'abord nié avoir eu des relations sexuelles avec les plaignantes avant de reconnaître des "relations de domination", rudes mais "consenties".

Cette affaire, déclenchée en 2017, a provoqué la chute de cette figure charismatique et contestée de l'islam européen.