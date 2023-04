Namur s'offre un lettrage géant sur le site de la Confluence

La Ville de Namur a inauguré vendredi un lettrage géant sur le site de la Confluence. Une manière d'asseoir son identité et d'inviter les passant à se prendre en photo devant la Citadelle et le Parlement wallon.

Le lettrage en acier a été réalisé par la Ferronnerie Boite&Fils, basée à Jemeppe-sur-Sambre. D'une hauteur de 1,10 mètre, il s'étend sur 4,2 mètres et pèse environ 1,5 tonne. Afin de garantir leur longévité, les lettres blanches ponctuées d'un coeur rouge ont été traitées contre la corrosion et recouvertes d'un vernis anti-graffiti. Pour trouver sa place sur l'esplanade de la Confluence, face au Nid, la sculpture a été soulevée à l'aide d'une petite grue.

"Nous avons commencé la création du lettrage mi-février et cela nous a pris un bon mois", a expliqué Christophe Boite. "Au total, cela représente un peu plus de 250 heures de travail auxquelles ont également contribué les apprentis du Centre d'éducation et de formation en alternance d'Asty-Moulin."