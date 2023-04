Orange: chiffre d'affaires en légère hausse au 1er trimestre, objectifs annuels confirmés

Le groupe télécom français Orange a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 1,3% au premier trimestre, à 10,62 milliards d'euros, tiré notamment par la zone Afrique et Moyen-Orient et les hausses tarifaires en Europe, selon un communiqué publié mercredi.

Avec une croissance de 9,1% sur un an (+141 millions d'euros), la zone Afrique et Moyen-Orient est toujours le principal moteur de croissance du chiffre d'affaires du groupe.

En Europe, où Orange est présent dans sept pays, les ventes ont bondi de 3,8%, tirées par les services de détail ou encore des hausses de tarifs réalisées en 2022.

Le chiffre d'affaires de la branche dédiée aux entreprises ("Orange Business") est en léger recul de 0,7%, alors que la direction d'Orange envisage la suppression d'environ 670 postes au sein de ses activités historiques en France.

En parallèle, Orange Business a initié un "programme de formation et de reconversion" de 5.000 salariés aux métiers du numérique (virtualisation, cloud, data, intelligence artificielle et cybersécurité) et lancé un programme de recrutement de 800 experts en cybersécurité.