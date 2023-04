A Paris, retour à un traitement quasi normal des déchets

Depuis lundi, la mairie, contactée quotidiennement par l'AFP, n'évoque aucun tonnage résiduel, c'est-à-dire de déchets non ramassés par ses agents. Et mercredi, aucun garage de bennes n'a été bloqué, a-t-elle précisé.

Toutefois, des poubelles non rentrées, débordantes et même quelques sacs au sol étaient visibles ça et là dans le quartier des Grands boulevards et du faubourg Montmartre, très touchés par la grève de mars, a constaté l'AFP en fin de journée.

Du côté des trois incinérateurs situés aux portes de la capitale, celui d'Issy-les-Moulineaux a encore fait l'objet d'un barrage filtrant une partie de la matinée, a indiqué le Syctom, l'opérateur métropolitain du traitement des déchets.

Une semaine auparavant, la CGT de la filière déchets et assainissement de Paris (FTDNEEA) avait pourtant confirmé sa détermination à mener un "acte 2" de la mobilisation des éboueurs, avec un nouvel appel à la grève reconductible, après avoir suspendu un premier mouvement faute de grévistes en nombre suffisant.