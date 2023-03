Pédocriminalité dans l'Eglise: 131 victimes ont eu une réparation financière

La moyenne d'âge est de 63 ans. Toujours à cette date, 142 personnes avaient obtenu une décision du collège de l'Inirr, après traitement de leur situation et accompagnement par un référent. 131 personnes ont demandé et obtenu une réparation financière, selon le rapport.

Dans le détail, 34% des personnes victimes "ont reçu entre 40.000 et 60.000 euros", "48% entre 20.000 et 39.000" et "18% entre 9.000 et 19.000" euros.

Par ailleurs, le rapport montre que "plus de 60 % des situations étudiées en collège concernent un ou des viols". "La majorité des violences sexuelles portées à la connaissance de l’Inirr sont graves et s’inscrivent dans le temps. 58 % des situations de violences sexuelles se sont poursuivies plus d’un an, et 21 % ont duré plus de cinq ans."

L’âge des victimes, au début des violences sexuelles, "est polarisé entre six et 15 ans".

Par ailleurs, 24% des violences sexuelles "se sont déroulées dans un cadre scolaire (dont internat)", 17% au catéchisme ou dans une aumônerie et 16% dans des mouvements de jeunesse.

L'Inirr a par ailleurs proposé aux victimes une "réparation symbolique: médiation restauratrice, art-thérapie, biblio-créativité", etc.

Alors que des collectifs de victimes ont critiqué la lenteur, à leurs yeux, de la montée en charge du dispositif, la présidente de l'Inirr Marie Derain de Vaucresson, a souligné auprès de l'AFP "l'hyper personnalisation" mise en place par son équipe, s'agissant à la fois "de l'accompagnement et de la construction des réponses".

"On n'est pas exempt ni de critiques, ni de points à améliorer", a-t-elle dit.