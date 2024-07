Plus de 6,3 millions de téléspectateurs pour l'interview de Macron sur France 2

Ludovic MARIN

Plus de 6,3 millions de téléspectateurs ont suivi l'interview d'Emmanuel Macron mardi soir sur France 2, à trois jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la chaîne récoltant une part d'audience de 34,4%, selon des données de Médiamétrie mercredi.

Cette première intervention du président depuis le second tour des élections législatives était également diffusée en direct sur la chaîne franceinfo (dont l'audience sera disponible ultérieurement), sur les radios France Inter et franceinfo et sur les sites franceinfo.fr et france.tv.