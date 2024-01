Plusieurs journaux augmentent leurs prix pour démarrer 2024

Le Monde, le quotidien national le plus lu selon l'ACPM, se vend depuis mardi à 3,60 euros, une augmentation de 20 centimes par rapport à 2023, tandis que l'édition du samedi se maintient à 3,40 euros.

Plusieurs grands titres de presse, dont Le Monde, Ouest France et L'Équipe, ont augmenté leurs tarifs début 2024, une conséquence de l'inflation, avant une année riche en grands événements politiques et sportifs.

Même tendance aux Échos (groupe LVMH) et La Croix (Bayard Presse): il faut respectivement 3,60 euros et 2,90 euros pour acheter un exemplaire depuis mardi.

La couverture des élections aux États-Unis et dans l'Union Européenne ainsi que des Jeux Olympiques à venir a aussi contraint le quotidien à changer ses prix, poursuivent les dirigeants dans leur message.

Cette hausse intervient pour "compenser la cherté de nos coûts industriels", ont annoncé mardi en une du journal Louis Dreyfus, président du directoire du Monde, et Jérôme Fenoglio, directeur du Monde.

Du côté du quotidien sportif L'Équipe, le numéro coûte 2,40 euros au lieu de 2,30 euros. L'offre week-end est aussi plus chère de 20 centimes: 3,50 euros avec le magazine hebdomadaire et 4,80 euros avec le magazine et le supplément France Football.

Un choix réalisé pour "défendre la production d'une information quotidienne de qualité", a souligné à l'AFP Yannick Lemaire, directeur de la communication du groupe L'Équipe.

La presse régionale n'est pas épargnée: Ouest France, quotidien régional le plus lu, va augmenter de 5 centimes son exemplaire, en raison des "conséquences économiques de l'inflation".